Шестой кассационный суд оставил в колонии бывшего топ-менеджера «Прогресса»

Кассация оставила без удовлетворения жалобы экс-сотрудника РКЦ и его сообщника Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 13 июня 2023 года, Шестой кассационный суд вынес решение по жалобам бывшего топ-менеджера РКЦ «Прогресс» и экс-управляющего ООО «Транси». Оба пытались оспорить свой приговор и апелляционное определение Самарского областного суда. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следствия, бывший начальник одного из отделов ракетно-космического центра и экс-управляющий компании совершили мошенничество. Аферу провернули при исполнении контракта об оказании транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов.

Бывшего топ-менеджера «Прогресса» признали виновным в четырех эпизодах мошенничества и приговорили к пяти годам лишения свободы. Его сообщнику за аферу и две незаконные валютные операции назначили 1 год 8 месяцев колонии общего режима. Осужденные не согласились с решением и обжаловали его в Шестом кассационном суде. Тот оставил приговор без изменений, а кассационные жалобы — без удовлетворения.

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