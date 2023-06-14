Скорый поезд Самара — Минск отправился в первый рейс 14 июня 2023 года

Самарцы смогут добраться до столицы Белоруссии на поезде без пересадок / Фото: t.me/s/kbsh_news

В среду, 14 июня 2023 года, в первый рейс отправился новый межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара — Минск. Он будет ездить в Белоруссию в течение всего летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Поезд будет ходить из Самары по средам с 14 июня по 13 сентября (кроме 26 июля). Отправление в 13:30, прибытие в Минск на следующий день в 23:53. Из столицы Белоруссии состав будет курсировать по пятницам с 16 июня по 15 сентября (кроме 28 июля). Отправление в 21:57, прибытие в Самару через день в 8:56 (мск). В пути предусмотрены остановки в Сызрани, Пензе, Моршанске, Смоленске и других городах.

Добавим, что в составе поезда № 275/276 также можно будет совершить 12-дневный «Белорусский круиз». Первые туристы отправятся в путешествие 21 июня 2023 года. Они посетят Беловежскую пущу, Гродно, Брест, город Лида и другие локации. Возвращение в Самару намечено на 2 июля 2023 года.

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