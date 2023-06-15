Новые экомаршруты появятся в парке «Самарская Лука» в Самарской области

Этим летом участники проекта промаркируют первый участок тропы протяженностью 40 км. Фото: национальныепроекты.рф

В Самарской области разрабатывают новые туристические экомаршруты на территории национального парка «Самарская Лука». Об этом сообщили национальныепроекты.рф.

Проект «Путь реки» предполагает создание пешего кругового маршрута по территории нацпарка. Сейчас уже идет маркировка и обустройство первого участка большой туристической тропы. Маршрут проходит через населенные пункты, находящиеся на побережье Самарской Луки.

Предполагается, что в дальнейшем он станет частью пешего кругового маршрута. Он протянется на 230 км по территории заповедного полуострова, охватывая его основные достопримечательности.

Этим летом участники проекта промаркируют первый участок тропы протяженностью 40 км от Рождествено до Ширяево. Тропу расчистят, сделают лавочки из валежника и временные указатели при поддержке Рождественского лесничества. После тестирования будут созданы указатели из прочных материалов.

Также планируется создать сайт с разбивкой участков, чтобы можно было выбрать предпочтительный маршрут и его продолжительность. Напомним, в 2022 году волонтеры провели 11 исследовательских экспедиций, прошли 310 км троп по маршруту, сделали более девять тысяч фотографий местности и сняли видео.

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