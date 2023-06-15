Жительница Самары сфотографировала паспорт коллеги и взяла на нее кредит

На банковскую карту обманщицы пришли денежные средства, которые она потратила на собственные нужды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Советском районе Самары работница микрофинансовой компании сообщила о мошенничестве, в результате которого было похищено 11 тысяч рублей. К этому оказалась причастна подруга сотрудницы.

— 39-летняя жительница Волжского района сфотографировала паспорт своей коллеги. Спустя некоторое время она предоставила кредитору заведомо ложные сведения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Получая займ, она заранее знала, что выплачивать его не будет, и направила заявку на получение 11 тысяч рублей, указав в качестве заемщика свою подругу, паспорт которой ранее сфотографировала.

На банковскую карту обманщицы пришли денежные средства, которые она потратила на собственные нужды. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве. Свою вину она признала и ущерб полностью возместила.

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