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НовостиОбщество15 июня 2023 5:59

Жительница Самары сфотографировала паспорт коллеги и взяла на нее кредит

Она получила займ в размере 11 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
На банковскую карту обманщицы пришли денежные средства, которые она потратила на собственные нужды.

На банковскую карту обманщицы пришли денежные средства, которые она потратила на собственные нужды.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Советском районе Самары работница микрофинансовой компании сообщила о мошенничестве, в результате которого было похищено 11 тысяч рублей. К этому оказалась причастна подруга сотрудницы.

— 39-летняя жительница Волжского района сфотографировала паспорт своей коллеги. Спустя некоторое время она предоставила кредитору заведомо ложные сведения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Получая займ, она заранее знала, что выплачивать его не будет, и направила заявку на получение 11 тысяч рублей, указав в качестве заемщика свою подругу, паспорт которой ранее сфотографировала.

На банковскую карту обманщицы пришли денежные средства, которые она потратила на собственные нужды. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве. Свою вину она признала и ущерб полностью возместила.

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