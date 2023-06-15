Самарцы почтят память павших в годы Великой Отечественной войны 22 июня 2023

Акцию проведут в память о 27 млн человек, погибших в годы войны / Фото: Иван Зеликов

В следующий четверг, 22 июня 2023 года, состоится Всероссийская акция «Минута молчания». ее проведут в память о 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ней примут участие и жители Самарской области.

Акцию проведут в День памяти и скорби в 12:15 по московскому времени. В рамках «Минуты молчания» будет прервано вещание в эфире радио и ТВ, а также кабельных каналов.

Напомним, Великая Отечественная война стала самой кровопролитной войной ХХ века. В 2023-м исполняется 82 года со дня ее начала. В этот день россияне вспоминают тех, кто пал в сражениях 1941-1945 годов, и тех, кто трудился в тылу.

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