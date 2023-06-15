В Самарской области сотрудникам «скорой помощи» не доплатили более 5 млн рублей

Общая сумма выплат составила более 5,1 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудникам одной из станций скорой медицинской помощи не доплатили более 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России.

Специалисты Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 22 февраля 2023 года провели проверку и обнаружили нарушения в оплате труда работников.

Это касалось расчета доплаты за работу во вредных условиях труда, оплаты сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Руководство медицинского учреждения полностью признало нарушения.

В результате по требованию профсоюза в мае 2023 года завершили перерасчет заработной платы и выплатили сотрудникам необходимые суммы. Общая сумма выплат составила более 5,1 миллиона рублей.

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