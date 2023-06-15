В Самаре за 6 млн рублей благоустроят сквер, где установят памятник педагогу

Подрядчик должен подготовить постамент для будущего памятника «Педагогу-наставнику». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на благоустройства территории сквера. Речь идет о сквере на улице Стара Загора, 96 в Промышленном районе города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет «Центр развития образования» Самары. На необходимые услуги готовы выделить более шести миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 6 208 434 рублей.

Объявление было размещено 15 июня, окончание подачи заявок запланировано на 26 июня, а победителя выберут 28 июня. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 6 сентября 2023 года.

Согласно документам, в сквере предстоит обновить тротуарную плитку и асфальт, положить бортовой камень, подготовить газон, а также установить скамьи и урны. В зону ответственности подрядчика будет также входить освещение и подготовка постамента для будущего памятника «Педагогу-наставнику».

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