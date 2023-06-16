Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 10:28

Специалисты рассказали, какая погода ждет самарцев 17 и 18 июня 2023 года

Аналитики изучили данные метеонаблюдений
Алена ПРОВКИНА
В субботу в город вернется тепло

В субботу в город вернется тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода ждет их 17 и 18 июня 2023 года. Специалисты изучили данные метеонаблюдений.

По информации «Яндекс Погода», суббота в областной столице будет облачной с прояснениями, средняя температура составит +27 градусов. При этом, скорость ветра до 4 метров в секунду. В воскресенье ожидается ясная погода, днем температура +23 градуса, вечером до +21 градуса.

Самая теплая погода в выходные будет в Волгограде, Воронеже, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Там температура достигнет +26…+29 градусов.