Специалисты рассказали, какая погода ждет самарцев 17 и 18 июня 2023 года

В субботу в город вернется тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода ждет их 17 и 18 июня 2023 года. Специалисты изучили данные метеонаблюдений.

По информации «Яндекс Погода», суббота в областной столице будет облачной с прояснениями, средняя температура составит +27 градусов. При этом, скорость ветра до 4 метров в секунду. В воскресенье ожидается ясная погода, днем температура +23 градуса, вечером до +21 градуса.

Самая теплая погода в выходные будет в Волгограде, Воронеже, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Там температура достигнет +26…+29 градусов.