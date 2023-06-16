Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года

На заседании избиркома определили формат голосования и утвердили план мероприятий по подготовке к выборам / Фото: vk.com/izbirkom63

В Самарской области определили формат предстоящих выборов губернатора. Голосование продлится три дня — 8, 9 и 10 сентября 2023 года. В эти дни избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Такое решение было принято на заседании избиркома региона.

Избирательная кампания по выборам губернатора Самарской области стартовала 14 июня 2023 года. Этап выдвижения кандидатов продлится до 23 июля 2023 года. Документы для регистрации будут принимать с 16 по 26 июля 2023 года.

— Для регистрации кандидата необходимо 166 подписей. Из них 44 подписи должны быть проставлены депутатами. Всего кандидат должен быть поддержан в 28 муниципальных районах и городских округах Самарской области, — сообщили в избиркоме региона.

Агитационный период продлится с момента выдвижения кандидата до 00:00 8 сентября 2023 года. Предвыборная агитация в СМИ стартует 12 августа 2023 года. Результаты выборов губернатора определят до 19 сентября 2023 года.

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