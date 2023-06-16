Подписано соглашение о строительстве международного межвузовского it-кампуса в Самаре

Делегация Самарской области работает на ПМЭФ Фото: Андрей Савельев.

Правительство Самарской области и ПроШкола подписали концессионное соглашение о строительстве IT-кампуса на 5000 мест в областной столице. Делегация региона, возглавляемая Дмитрием Азаровым, продолжает работу на ПМЭФ-2023.

- Один из девизов ПМЭФ этого года – “Объединим усилия во имя будущих поколений” – как нельзя лучше характеризует работу по созданию студенческих кампусов мирового уровня, - подчеркнул Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил.

По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в стране планируют построить 25 современных кампусов. Концепцию международного межвузовского кампуса Дмитрий Азаров представил президенту в прошлом году и заручился его поддержкой. Проект региона стал одним из 9 победителей конкурсного отбора Минобрнауки страны. Объем инвестиций на стадии создания составит 35 миллиардов рублей, а эксплуатация кампуса и возмещение инвестиций рассчитаны на 20 лет. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2027 году.

- Мы долгие годы мечтали о создании такого передового межвузовского пространства. Но не просто мечтали, а – делали. И теперь мечта обретает реальные очертания. Мы привлекаем в этот проект серьезные инвестиции. Создание кампуса – это не про строительство стен. Это про выбор направления развития региона, про формирование творческих научных коллективов, про успешные стартапы и новые технологии, - отметил Дмитрий Азаров.

Корпус для студентов и преподавателей планируют разместить рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Сам кампус станет драйвером развития территории, прилегающей к стадиону.

-Без региона кампус не построить. Здесь мы видим динамичное движение на старте. Очень важно эту динамику в Самаре сохранить на каждом этапе. Потому что Самара у нас один из студенческих городов, один из центров опережающего научно-технологического развития страны, - отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков