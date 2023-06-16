В Самарской области общественники и полицейские рассказали детям о ПДД

Детям рассказали о правилах ПДД. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом». Детям рассказали о правилах безопасности на дорогах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России Самарской области, представители общественного совета приехали в гости к ребятам, которые отдыхали в пришкольном лагере «Нева». Детям рассказали о поведении на игровых площадках, которые находятся рядом с проезжающим транспортом.

В конце мероприятия школьники приняли участие в обсуждении. Ребятам пожелали веселых каникул и напомнили о важности бережного отношения к своему здоровью.