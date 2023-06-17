Налоговики передали гуманитарную помощь в военный госпиталь Самары

Сотрудники службы передали в госпиталь 50 посылок для военнослужащих / Фото: УФНС по Самарской области

Сотрудники налоговой службы региона передали гуманитарную помощь бойцам СВО, которые сейчас лечатся в военном госпитале Самары. Сбор всего необходимого для военнослужащих организовал молодежный совет при УФНС по Самарской области.

— Акция проводится под девизом «#Своих не бросаем». На призыв собрать посылки в госпиталь откликнулся весь коллектив регионального налогового управления. За три дня мы собрали продукты, средства личной гигиены, а также предметы первой необходимости: майки и трико, носки и тапочки, — рассказал главный налоговый инспектор УФНС по Самарской области Рустам Исматов.

Налоговики доставили в госпиталь уже 50 посылок. Ближайшие планы молодежного совета ведомства — организовать сбор всего необходимого для военных, которые сейчас находятся в зоне СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал