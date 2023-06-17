В Тольятти у нервного пешехода нашли в брюках наркотики

Молодого человека задержали и возбудили против него уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Поймали 27-летнего мужчину случайно — он нарушил правила дорожного движения.

Все случилось в районе КПП «Рубеж» в Тольятти. Сотрудники ГИБДД заметили молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Они остановили его и начали оформлять протокол. Пешеход заметно нервничал, поэтому его решили досмотреть. В кармане брюк тольяттинца полицейские нашли сверток с белым порошком. В дальнейшем исследование показало, что это наркотик общей массой 0,92 г, что относится к значительному размеру.

— Со слов задержанного, он приобрел наркотик через интернет для личного употребления, без цели сбыта. Ранее жителя Тольятти привлекали к уголовной ответственности за кражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Максимальное наказание, которое ему грозит, — до трех лет лишения свободы.

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