Филиал Третьяковки планируют открыть в Самаре в третьем квартале 2023

Работы по реставрации Фабрики-кухни вышли на финальную стадию / Фото: Третьяковка в Самаре

Филиал Третьяковской галереи планируют открыть в Самаре в третьем квартале 2023 года. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Дмитрий Азаров, пишет ТАСС.

По словам главы региона, реставрация Фабрики-кухни, где будет работать филиал Третьяковки, находится на финальной стадии. Открытие по ряду причин переносили уже два раза: сначала называли срок — весна 2022-го, потом — весна 2023 года. Однако теперь есть уверенность, что филиал заработает в третьем квартале.

— Мы обсуждали этот вопрос с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Надеюсь, она даст нужный импульс работам по реставрации и устройству музейного пространства, и в третьем квартале филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет свою работу, — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, темой первой выставки в Фабрике-кухне станет «Еда в живописи». В экспозицию войдут более 100 картин из Третьяковской галереи, работы из Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и частных коллекций.

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