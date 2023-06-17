Труп мужчины достали из Волги у «Ладьи» в Самаре 17 июня

Погибшим оказался 37-летний мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 17 июня 2023 года, на Волге в Самаре произошло ЧП. Там утонул молодой мужчина. Спасатели достали его тело из воды в районе «Ладьи». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, погибший — участник триатлона, который проводили сегодня в Самаре. Якобы это спортсмен из Екатеринбурга. Горожане заметили у него на носу специальный зажим для плавания.

Тело утонувшего достали из воды спасатели ПСС Самарской области / Фото: samara.dtp.official

Информацию о гибели человека подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области: «В 17:24 17 июня спасатели ПСС региона провели работы по извлечению погибшего мужчины 1986 года рождения из реки Волги в Октябрьском районе Самары». Однако был ли утонувший участником соревнований, в ведомстве не сообщили.

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