Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 14:18

Труп мужчины достали из Волги у «Ладьи» в Самаре 17 июня

Очевидцы сообщают, что погибший мог быть участником соревнований по триатлону
Анастасия ФИЛАТОВА
Погибшим оказался 37-летний мужчина

Погибшим оказался 37-летний мужчина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 17 июня 2023 года, на Волге в Самаре произошло ЧП. Там утонул молодой мужчина. Спасатели достали его тело из воды в районе «Ладьи». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, погибший — участник триатлона, который проводили сегодня в Самаре. Якобы это спортсмен из Екатеринбурга. Горожане заметили у него на носу специальный зажим для плавания.

Тело утонувшего достали из воды спасатели ПСС Самарской области / Фото: samara.dtp.official

Тело утонувшего достали из воды спасатели ПСС Самарской области / Фото: samara.dtp.official

Информацию о гибели человека подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области: «В 17:24 17 июня спасатели ПСС региона провели работы по извлечению погибшего мужчины 1986 года рождения из реки Волги в Октябрьском районе Самары». Однако был ли утонувший участником соревнований, в ведомстве не сообщили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал