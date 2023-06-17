Четверо заключенных напали на надзирателей колонии в Управленческом в Самаре

Заключенным грозит еще один срок за устроенный дебош Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре четверо осужденных напали на надзирателей колонии. ЧП произошло минувшей осенью в исправительном учреждении, расположенном в поселке Управленческий. Теперь дебоширов ждет суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, переполох устроили четверо осужденных от 23 лет до 31 года. Они напали на надзирателей 25 ноября 2022 года, когда те устроили внеплановый обыск в отряде. Досталось и представителям администрации колонии — заключенные оскорбляли их и высказывали всяческие угрозы. К счастью, все обошлось без серьезных последствий — сотрудники УФСИН быстро утихомирили разбушевавшихся зэков.

Скоро дебоширы предстанут перед судом. Им вменяют часть 2 статьи 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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