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НовостиОбщество18 июня 2023 10:53

В Самаре филиал Третьяковки откроют в третьем квартале 2023 года

Реставрация вышла на финальную стадию
Алена ПРОВКИНА
Галерея откроется в конце года. Фото: Третьяковка в Самаре

Галерея откроется в конце года. Фото: Третьяковка в Самаре

В Самаре совсем скоро планируют открыть филиал Третьяковки. Об этом стало известно на площадке ПМЭФ-2023.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, филиал галереи откроют в третьем квартале 2023 года. Реставрация объекта вышла на финальную стадию. Ранее открытие переносили, однако теперь есть уверенность, что галерея откроет свои двери в конце текущего года.

— Мы обсуждали этот вопрос с министром культуры РФ. Надеюсь, она даст нужный импульс работам по реставрации и устройству музейного пространства, и в третьем квартале филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет свою работу, — отметил Дмитрий Азаров.