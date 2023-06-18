В Самаре филиал Третьяковки откроют в третьем квартале 2023 года

Галерея откроется в конце года. Фото: Третьяковка в Самаре

В Самаре совсем скоро планируют открыть филиал Третьяковки. Об этом стало известно на площадке ПМЭФ-2023.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, филиал галереи откроют в третьем квартале 2023 года. Реставрация объекта вышла на финальную стадию. Ранее открытие переносили, однако теперь есть уверенность, что галерея откроет свои двери в конце текущего года.

— Мы обсуждали этот вопрос с министром культуры РФ. Надеюсь, она даст нужный импульс работам по реставрации и устройству музейного пространства, и в третьем квартале филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет свою работу, — отметил Дмитрий Азаров.