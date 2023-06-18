В Самаре выставят на торги 1-й квартал поселка Мехзавод

На участке могут провести комплексное развитие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на торги выставили территорию 1-го квартала в поселке Мехзавод Красноглинского района. На территории планируют провести комплексное развитие.

Согласно опубликованному распоряжению департамента градостроительства города, территория, расположенная в границах 1-го квартала, выставлена на аукцион. Начальную цена превышает – 2 270 000 рублей. При этом, шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета. Пока о дате торгов неизвестно.

В прошлом году участок, расположенный в поселке Мехзавод, оценивали в 2 071 485 рублей. Подрядчик мог получить право на заключение договора о развитии на всей территории застройки.