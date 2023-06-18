В Самаре может снизиться численность населения к 2025 году

Численность населения может снизиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре еще в прошлом году утвердили актуальную стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Согласно опубликованному документу, может снизиться численность населения.

Специалисты предоставили показатели демографического развития областной столицы. По прогнозу, в 2025 году численность постоянного населения в базовом варианте составит - 1161,6 тысяч человек. Численность трудоспособного населения составит - 664,4 тысяч человек. При этом, в 2022 году численность составляла - 665,1 тысяч человек. Расчет показателей демографического развития и численность трудовых ресурсов осуществили с учетом сценарных условий.

Специалисты также подчеркнули, что численного показателей горожан моложе трудоспособного возраста может снизиться с 200,6 тысяч человек до 196,3 тысяч человек.