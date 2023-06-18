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НовостиПроисшествия18 июня 2023 13:45

В Самарской области пожарные вытащили мужчину из огня

Потерпевшего передали работникам скорой помощи
Алена ПРОВКИНА
Мужчину доставили в медучреждение. Фото: МЧС России по Самарской области

Мужчину доставили в медучреждение. Фото: МЧС России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области в одной из квартир загорелись домашние вещи. Специалистам удалось спасти местного жителя.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, информация о возгорании поступила в 14:41, в субботу, 17 июня 2023 года. Сотрудники подразделения обнаружили задымление в одной из квартир на 6 этаже. В помещении обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Пострадавшего вытащили из квартиры и передали работникам скорой медицинской помощи.

Мужчину удалось спасти. Пожар ликвидировали на площади 4 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.