Самару накроет сильная магнитная буря 20 июня 2023 года

В город придут магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 20 июня 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия. Могут появиться головная боль или сонливость, снизиться внимание и работоспособность. В этот период чувствительным жителям рекомендуют больше отдыхать.

Самарцам стоит проводить много времени на свежем воздухе. Напомним, также на следующей недели ожидается похолодание.