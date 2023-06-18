Самару накроет сильная магнитная буря 20 июня 2023 года

В город придут магнитные бури
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местных жителей вновь предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 20 июня 2023 года.
По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия. Могут появиться головная боль или сонливость, снизиться внимание и работоспособность. В этот период чувствительным жителям рекомендуют больше отдыхать.
Самарцам стоит проводить много времени на свежем воздухе. Напомним, также на следующей недели ожидается похолодание.