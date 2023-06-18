В Самаре водитель трамвая избила шумного пассажира 18 июня 2023 года

Мужчину ударила женщина-водителя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре стало известно об очередном скандале в общественном транспорте. Водитель трамвая избила шумного пассажира.

По информации читателей «КП-Самара», буйный пассажир громко кричал на весь салон и тыкал тростью в кабинку водителя. Женщина, сидящая за рулем, не смогла долго терпеть наглость горожанина и ударила мужчину в нос.

- Она вышла и отколошматила его. Даже неожиданно – ногами, - отмечают наши читатели.

Женщина-водитель пыталась высадить самарца. Драка произошла в трамвае №2 вечером в воскресенье, 18 июня 2023 года.