В Самаре врачи удалили у женщины 7-килограммовую опухоль

Врачи провели две операции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница приняла опухоль за вздутие живота. Врачи провели операцию.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, специалисты спасли жизнь пациентке. У женщины нашли две опухоли, вес одной из которых превысил семь килограммов. Местная жительница жаловалась на тяжесть и вздутие живота. Врачи сделали пациентке МРТ и выявили рост опухоли щитовидной железы.

Во время операции выяснилось, что вес опухоли в брюшной полости составил 7 150 гр. Обе операции прошли успешно. Пациентка чувствует себя хорошо.