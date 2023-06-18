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НовостиОбщество18 июня 2023 17:24

В Самаре врачи удалили у женщины 7-килограммовую опухоль

Пациентка пожаловались на тяжесть и вздутие
Алена ПРОВКИНА
Врачи провели две операции

Врачи провели две операции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница приняла опухоль за вздутие живота. Врачи провели операцию.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, специалисты спасли жизнь пациентке. У женщины нашли две опухоли, вес одной из которых превысил семь килограммов. Местная жительница жаловалась на тяжесть и вздутие живота. Врачи сделали пациентке МРТ и выявили рост опухоли щитовидной железы.

Во время операции выяснилось, что вес опухоли в брюшной полости составил 7 150 гр. Обе операции прошли успешно. Пациентка чувствует себя хорошо.