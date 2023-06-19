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НовостиОбщество19 июня 2023 3:54

Появились фото с финала «Волгафест» в Самаре

Фестиваль завершился 18 июня 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Фестиваль с любовной тематикой завершился 18 июня 2023 года

Фестиваль с любовной тематикой завершился 18 июня 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошел один из самых масштабных фестивалей. «Волгафест» длился с 13 по 18 июня 2023 года.

В этом году главной темой фестиваля стала «Любовь». Появились фотографии с финала мероприятия, центром которого стал музейный городок. Главными арт-объектами выступили воздушная башня и башня-опора. В рамках фестиваля прошли показы для детей, а каждый вечер организовывали специальный спектакль, рассказывающий о сотворении мира.

В финале фестиваля в областной столице прошло шествие флагов, которые выставили на песке. Гости замка оставили памятные фразы на полотне и оставили флаги на берегу Волги.