В Самарской области судебный пристав спас мужчине жизнь

Потерпевшего доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В здании Кошкинского районного суда Самарской области судебный пристав проверял камеры видеонаблюдения. Он заметил, что одному из посетителей стало плохо.

По информации ГУФССП России по Самарской области, посетитель упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Сотрудник быстро отреагировал и прибежал на помощь мужчине, у которого лицо начало приобретать темно-синий оттенок. Пристав попросил вызвать скорую медицинскую помощь, а сам начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Сердце потерпевшего вновь заработало. Сотрудник службы самостоятельно довез мужчину до медицинского учреждения, где ему назначили лечение. Жизнь человека удалось спасти.