Самарцы смогут посмотреть на большом экране мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных»

Анимационный супергеройский фильм покажут в "Мягком кинотеатре"

Жители Самары смогут посмотреть на большом экране анимационный супергеройский фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» (12+). Картина уже появилась в расписании «Мягкого кинотеатра», который работает в торговых комплексах «Гудок» и «Космопорт».

Зрителям предстоит увидеть новую главу о Майлзе Моралесе – втором Человеке-пауке. В этот раз он отправляется в приключение по мультивселенной вместе с Гвен Стейси и новой командой Людей-пауков. Им предстоит столкнуться с могущественным злодеем.

Расписание киносеансов в ТК «Гудок» - здесь, а в ТРК «Космопорт» - тут.

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