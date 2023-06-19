ТОАЗ поздравил медиков с профессиональным праздником

Топ-менеджеры завода поздравили медиков с праздником и вручили им благодарственные письма / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти прошли праздничные мероприятия в честь Дня медицинского работника. Чествование медиков и праздничный концерт прошли в больнице № 4 и в корпоративном санатории ТОАЗа «Надежда». Топ-менеджеры предприятия вручили врачам благодарственные письма от Минздрава региона, а также от думы и администрации Автограда.

— Химия и медицина неразрывно связаны между собой. Тольяттиазот — надежный партнер нашей больницы. Предприятие всегда откликается на инициативы медиков. Особенно заметно это было в самые тяжелые времена — период пандемии. Поздравляю врачей, медсестер и всех причастных с профессиональным праздником и желаю терпения, добра и благополучия, — сказал главный врач ТГБ № 4 Сергей Тетюшкин.

Отметим, на территории завода есть собственная медсанчасть. Туда может обратиться любой работник предприятия. Недавно медсанчасть стала участником грантового конкурса #МЫВМЕСТЕ. Медики выдвинули на конкурс свою разработку — программу медико-психологического сопровождения сотрудников. Проект направлен на сохранение психологического и физического здоровья заводчан.

В структуру предприятия также входит санаторий «Надежда». Это всероссийская трехзвездочная здравница. В ней ежегодно проходят лечение более четырех тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.