В Самарской области два молодых мотоциклиста не смогли разъехаться на дороге

Оба водителям пострадали. ФОто: ГУ МВД России по региону

В селе Домашка Кинельского района Самарской области столкнулись два мотоциклиста. Молодые люди не имеют права управления транспортными средствами.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 18 июня 15-летний водитель мотоцикла «XR250» без государственных знаков ехал по улице Молодежной. Парень нарушил правила расположения транспорта и выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом «Wels MX 250», за рулем которого находилась 18-летняя девушка.

В результате столкновения, оба водителя пострадали, им назначили стационарное лечение. Молодые люди не имели прав на управление транспортными средствами. В отношении них составлены протоколы.