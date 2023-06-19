Жителям Самарской области рассказали, сколько они будут отдыхать на майские праздники в 2024 году

Количество выходных увеличится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всей стране и Самарской области гражданам рассказали об изменении количества выходных в период майских праздников в 2024 года. Об этом сообщили «Известия».

По словам министра труда Антона Котякова, в следующем году 23 Февраля и 8 Марта жители будут отдыхать три дня, потому что оба праздника выпадают на пятницу. Чтобы сохранить баланс между праздниками, министерство выделили 4 выходных дня в период Первомая. Самарцы выйдут на работу – 2 мая. При этом, предшествующая неделя будет шестидневной.

Совсем скоро самарцы смогут по-летнему отдохнуть. Специалисты рассказали, какая погода ожидается в июне 2023 года. В регион

вернется тепло.