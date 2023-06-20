В Самарской области погибла женщина, пытаясь научиться водить

Женщина скончалась на месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области молодая девушка хотела научиться водить. Попытка оказалась летальной.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за рулем автомобиля находился мужчина – предполагаемый учитель. Автолюбитель ехал на отечественной легковушке по улице Воскресенской, в районе жилого в них врезалась легковушка. В результате столкновения машины отбросило в столб. Женщина-пассажир 1996 года рождения скончалась на месте.

Пассажир и водитель автомобилей доставлены в медицинские учреждения, где им назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.