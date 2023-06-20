Погода побила морозные рекорды почти столетней давности в Самарской области в июне 2023

В последние две ночи температура воздуха опускалась ниже 10 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодная погода в Самарской области уже дня подряд бьет рекорды. Отклонения от многолетних значений зафиксировали 19 и 20 июня 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, в понедельник, 19 июня, был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха сразу в пяти населенных пунктах региона: в Самаре – 8,5 градусов (побит рекорд 1937 года), в Клявлине – 5,5 градусов (1951), в Челно-Вершинах – 4,9 градуса (1951), в Новодевичьем – 6,9 градуса (1977) и в Серноводске – 5,3 градуса (1928).

Во вторник, 20 июня, погода установила семь морозных рекордов. Сегодня ночью температура воздуха в Аглосе составила 6,5 градусов (побит рекорд 1994 года), в Кинель-Черкассах – 4,4 градуса (2003), в Сызрани – 5,8 градуса (2014), в Новодевичьем – 6,7 градуса (2003), в Авангарде – 3,5 градуса (1951), в Большой Глушице – 4,9 градуса (1946), в Безенчуке – 2,9 градуса (1930).

По прогнозам синоптиков, прохладная погода будет держаться в Самарской области всю рабочую неделю. Температура воздуха начнет повышаться ближе к выходным. В пятницу, 23 июня, ожидается 23 градуса, а в субботу, 24 июня, – уже 27.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.