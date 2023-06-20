В Самаре создадут «огненную картину войны» из 35 тысяч свечей

Картины создадут из 35 тысяч свечей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара примет участие в традиционной акции «Огненные картины войны». Акция состоится в международный День памяти и скорби.

По информации пресс-службы правительства региона, губерния примет участие в мероприятии 22 июня 2023 года. Ночью из 35 тысяч свечей создадут огненную картину, посвященную символам Победы – штурмовик «Ил-2», паровоз «Лебедянка» и Георгиевская лента. К акции могут присоединиться все желающие горожане.

Работа над картинами стартует в 18:0021 июня 2023 года. Сначала нанесут рисунок, а сами свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи пламя оживило образы, связанные с Великой Отечественной войной. Присоединиться к акции можно на сайте деньпамяти.рф. Еще одна молодежная акция «Перекличка Постов №1 – Этих дней не смолкнет слава» пройдет на площади Славы.