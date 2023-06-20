Самарского бизнесмена отправили в колонию из-за махинаций с отелем Holiday Inn

Суд постановил взыскать с предпринимателя ущерб в 1,4 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апелляционная инстанция Головинского районного суда Москвы изменила приговор самарскому бизнесмену Вадиму Егиазарову. Предпринимателю, уличенному в крупном мошенничестве, придется ближайшее время провести за решеткой. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Установлено, что Вадим Егиазаров, являясь акционером и членом совета директоров ООО «Балтийский инвестиционный банк» (ныне – ПАО «Балтинвестбанк», около десяти лет назад провернул крупную аферу с покупкой гостиницы Holiday Inn в Самаре. На тот момент она принадлежала компании «СМ Хоспиталити групп лимитед». Бизнесмен еще с несколькими лицами разработал сложную финансовую схему по купле-продаже имущества отеля, но так и не выполнил свои обязательства. Сумма ущерба составила около 1,5 млрд рублей.

В феврале 2023 года суд приговорил Вадима Егиазарова к четырем годам лишения свободы условно. Бизнесмен и его адвокат оспорили решение, но сделали только хуже. Апелляционная инстанция изменила условный срок на реальный. Предпринимателя отправили отбывать наказание в колонию общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить в пользу пострадавшей компании более 1,4 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.