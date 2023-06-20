В Самарской области построят парусник и заложат капсулу времени на Грушинском фестивале

Фестиваль стартует 29 июня. Фото: grushinfestival.ru

В Самарской области на Мастрюковских озерах пройдет 50-й Грушинский фестиваль. Мероприятие стартует 29 июня 2023 года.

По информации пресс-службы Всероссийского фестиваля, на фестивальной поляне будут работать 14 концертных площадок. В этом году гости мероприятия смогут узнать о новых проектах – все дороги Поляны получат имена. Также в четверг, 29 июня, рядом с мостом на озере Головном приступят к строительству парусника «Валерий Грушин». Все желающие смогут принять участие в работах. Парусник спустят на воду в конце фестиваля – 2 июля.

Помимо этого, 2 июля рядом с «Аллеей фестивалей» заложат капсулу времени с посланием, которую откроют через 10 лет.