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НовостиОбщество20 июня 2023 10:05

В Самарской области построят парусник и заложат капсулу времени на Грушинском фестивале

Фестиваль пройдет с 29 июня по 2 июля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Фестиваль стартует 29 июня. Фото: grushinfestival.ru

Фестиваль стартует 29 июня. Фото: grushinfestival.ru

В Самарской области на Мастрюковских озерах пройдет 50-й Грушинский фестиваль. Мероприятие стартует 29 июня 2023 года.

По информации пресс-службы Всероссийского фестиваля, на фестивальной поляне будут работать 14 концертных площадок. В этом году гости мероприятия смогут узнать о новых проектах – все дороги Поляны получат имена. Также в четверг, 29 июня, рядом с мостом на озере Головном приступят к строительству парусника «Валерий Грушин». Все желающие смогут принять участие в работах. Парусник спустят на воду в конце фестиваля – 2 июля.

Помимо этого, 2 июля рядом с «Аллеей фестивалей» заложат капсулу времени с посланием, которую откроют через 10 лет.