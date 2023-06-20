Самарец пытался передать осужденному наркотик под видом кетчупа

Суд приговорил жителя Самары к 8,5 годам колонии особого режима
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина пытался передать запрещенное вещество в лечебно-исправительное учреждение № 4 ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Самарец совершил преступление в марте 2023 года. Он поместил синтетический наркотик массой около 900 граммов в тюбик и под видом кетчупа пытался передать его осужденному. Однако у него ничего не вышло – сотрудники исправительного учреждения нашли запрещенное вещество при досмотре.
Суд назначил наркосбытчику 8,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
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