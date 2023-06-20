Около 133 тысяч литров алкоголя изъяли полицейские в Самарской области

В самарском баре продавали алкоголь, на который отсутствовали сопроводительные документы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 6 по 19 июня в Самарской области полицейские проверили около 5 тысяч мест и изъяли более 133 тысяч литров алкогольной продукции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе рейдов было задержано четыре человека, которые незаконно реализовали спирт, а также проведено 55 физико-химических экспертиз для определения опасных веществ, еще в работе 41 экспертиза. Выявлено 56 нарушителей административного законодательства. В отношении них составили протоколы.

Так, 8 июня в самарском баре продавали алкоголь, на который отсутствовали сопроводительные документы. В ходе осмотра полицейские изъяли 201 литр крепкого алкоголя, 366 литров спиртосодержащей жидкости, 120 литров слабоалкогольной продукции, 110 литров пивной продукции.

Такое же нарушение было и в магазине Чапаевска. В отношении 63-летнего индивидуального предпринимателя составлен протокол, а из незаконного оборота изъяли 32,5 литров на 3250 рублей. А в одном из баров Кировского района Самары 47-летний мужчина незаконно вел предпринимательскую деятельность и розничную продажу алкогольной продукции. В результате было изъято 36,5 литров на 9625 рублей.

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