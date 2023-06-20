«Крылья Советов» будут проводить сборы на клубной базе в Самаре

В рамках сбора пройдет несколько контрольных матчей.
Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
Футбольная команда «Крылья Советов» выходит из отпуска на этой неделе и будет готовиться к старту сезона 2023/2024 годов в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
В пятницу футболисты соберутся в Москве, где в рамках подготовки к новому сезону пройдут медицинское обследование в клинике спортивной медицины в «Лужниках». А готовиться к чемпионату самарцы будут на клубной базе в Самаре.
Отмечается, что первое занятие футболистов состоится уже 24 июня. В рамках сбора пройдет несколько контрольных матчей. Так, первая игра запланирована 1 июля между «Крыльями Советов» и саратовским «Соколом».
С полным расписанием контрольных игр в межсезонье можно будет ознакомиться позднее.
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