Проезжая часть обвалилась на ул. Алексея Толстого в Самаре 20 июня 2023

Закрыто движение транспорта от улицы Комсомольской до улицы Пионерской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 20 июня 2023 года, на улице Алексея Толстого в Самаре произошло ЧП. Там обвалилась проезжая часть. Из-за этого закрыли проезд транспорта на участке от улицы Комсомольской до улицы Пионерской.

- Приостановлено движение троллейбусов № 6 и 16 в оба направления от площади Революции до Хлебозавода. На время проведения восстановительных работ они будут ходить по укороченному маршруту до площади Революции, - сообщает департамент транспорта Самары.

В ведомстве отметили, что троллейбусы № 6 пока будут курсировать от улицы Грозненской до Хлебозавода. Насколько известно, на месте провала уже работают сотрудники ПТС. Движение по участку улицы Алексея Толстого планируется восстановить уже в среду, 21 июня 2023 года.

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