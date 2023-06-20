Фонд капремонта вновь попросил субсидии из бюджета Самарской области

В 2023 году фонд сможет привести в порядок только чуть более тысячи домов из 2800, стоящих в плане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонду капитального ремонта Самарской области вновь нужна денежная поддержка. Организация попросила субсидии из регионального бюджета. Этот вопрос обсудили на заседании губернской думы во вторник, 20 июня 2023 года.

По словам врио гендиректора фонда капремонта Александра Трещева, необходимо привести в порядок около 2800 МКД. На это требуется более 7 млрд рублей. Однако таких средств у организации нет. На этот год она располагает примерно 5 млрд рублей. Дефицит составляет 2,4 млрд рублей. Фонд может отремонтировать только 1100 домов.

В последнее время учреждение испытывает финансовые трудности из-за того, что жители стали все чаще собирать деньги на капремонт МКД самостоятельно и заводят спецсчета. Александр Трещев отметил, что только в 2023-м отток средств в этом направлении составил 800-850 млн рублей.

В прошлом году фонд получил компенсацию из областного бюджета в 600 млн рублей, однако в этом подобные расходы не предусмотрены. В связи с этим организация вновь попросила о финансовой поддержке. Как пишет Волга Ньюс, депутаты губернской думы решили пока повременить с очередными субсидиями. Решение вопроса отложили на второе полугодие. К этому времени фонд и минЖКХ региона должны подготовить долгосрочный прогноз и предложения для выхода из кризисной ситуации.

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