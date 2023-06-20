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НовостиОбщество20 июня 2023 13:35

МЧС опубликовало список официальных пляжей в Самарской области в 2023 году

В перечне указано 41 место отдыха у воды
Анастасия ФИЛАТОВА
Спасатели призывают самарцев во избежание трагических происшествий купаться только на официальных пляжах

Спасатели призывают самарцев во избежание трагических происшествий купаться только на официальных пляжах

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появился список официальных пляжей в Самарской области в 2023 году. В нем значится 41 место отдыха у воды. Перечень локаций на своем сайте опубликовало ГУ МЧС по региону.

В списке указаны городские пляжи Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска, Октябрьска, а также ряд локаций в районах губернии. Все они оборудованы заградительными буйками. Также там работают спасательные посты.

В МЧС отмечают, что основные причины происшествий на воде – несоблюдение правил безопасности и купание на несанкционированных пляжах, где нет спасателей и нет возможности своевременного оказания квалифицированной медпомощи, при этом есть риск попасть под гидроциклы. Ведомство призывает жителей Самарской области купаться только в специально оборудованных местах отдыха.

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