В Самаре снесут 14 многоквартирных домов на улице 8-й Радиальной

Площадку зачистят от старых построек и возведут на их месте современное комфортное жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары планируется снести 14 домов 1958-1961 годов постройки на улице 8-й Радиальной. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Под снос попали многоквартирные дома под номерами 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 и 33. Речь идет о территории в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. Ее хотят преобразить по программе комплексного развития территорий.

Площадку зачистят от старых построек и возведут на их месте современное комфортное жилье. Также под снос попали магазин на улице Тихвинской, 20 и несколько гаражей. Срок выполнения работ пока неизвестен. В Самаре уже объявлен аукцион на право заключения договора о КРТ. Начальная цена составляет почти 4,5 миллионов рублей.

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