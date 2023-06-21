В Самаре нашли подрядчиков для содержания дорог в девяти районах города

Всего прошло три конкурса на обеспечение эксплуатационного состояния автодорог и пешеходных зон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент городского хозяйства и экологии Самары нашел подрядчиков для содержания дорог. Стали известны победители трех торгов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Первый конкурс в Самаре прошел на обеспечение эксплуатационного состояния автодорог и пешеходных зон на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов. На необходимые услуги были готовы выделить 757 823 703 рублей.

На торги заявился только один участник, он и стал победителем, предложив за свои услуги стоимость, равную начальной цене контракта. Конкурс выиграло МП Самары «Благоустройство».

Второй лот предполагал те же самые услуги только на территории Самарского района. Начальная цена контракта составляла 91 048 963 рублей. Здесь тоже был один участник, как раз и ставший победителей. Им оказалось ООО «ЭКОМЕД».

А вот на торги по содержанию дорог в Кировском районе заявилось два участника. При начальной цене контракта в 200 197 431 рублей, победитель, имя которого не раскрывается, предложил 149 147 086 рублей.

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