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НовостиПроисшествия21 июня 2023 7:10

Пассажир отправится в колонию за нападение на водителя такси в Самаре

Парень потребовал у водителя передать ему наручные часы фирмы «Bernhard H.Mayer»
Ирина СИНЕГУБОВА
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили 20-летнего пассажира такси, который отказался оплачивать такси по приезду. В ходе конфликта он ударил водителя по голове.

— В январе 2023 года молодой человек вызвал такси, доехал до места назначения, но отказался оплачивать проезд и несколько раз ударил в голову водителя такси, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

После этого пассажир потребовал у водителя передать ему наручные часы фирмы «Bernhard H.Mayer», стоимость которых составляет 28500 рублей. Однако похитить часы у парня не получилось, водитель смог уехал с места происшествия.

Прокуратура Советского района Самары поддержала обвинение по уголовному делу. Ранее судимый за причинение легкого вреда здоровью самарец признан виновным за покушение на грабеж с применением насилия.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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