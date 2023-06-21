6-летний ребенок пострадал в столкновении фургона с грузовиком в Самарской области

В ДТП пострадали водитель Peugeot Traveller и его пассажиры. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 20 июня, в 05:10 в Кинель-Черкасском районе Самарской области 62-летний водитель автомобиля Peugeot Traveller влетел в «ГАЗ 3010GA». В ДТП пострадали маленький ребенок и 64-летняя женщина.

— Мужчина ехал со стороны села города Отрадный в направлении села Кинель-Черкассы. Столкновение произошло на 96,58 км автодороги «Самара-Бугуруслан», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все дело в том, что автомобилист не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди «ГАЗ 3010GA», за рулем которого был 24-летний водитель. В ДТП пострадали водитель Peugeot Traveller и его пассажиры.

Шестилетнего мальчика, 62-летнего мужчину и 64-летнюю женщину доставили в лечебное учреждение. В полиции отметили, что водитель фургона к административной ответственности за нарушения ПДД с 20 июня 2022 привлекался 15 раз.

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