В Самарской области спасли от смерти четырех беспомощных утят

Спасенных утят передали в Самарский зоопарк / Фото: vk.com/depohota63

В Самарской области спасли четырех птенцов, которые остались без мамы-утки. Их нашли жители поселка Гранный в минувшие выходные. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства региона.

- В воскресенье, 18 июня 2023 года, поступили сообщения от граждан о нахождении утят. Сотрудники управления охотничьих и водных биоресурсов выехали на место и спасли птенцов, - рассказали в ведомстве.

Специалисты отловили четырех крошечных птенцов, которые находились в беспомощном состоянии. Их возраст на тот момент составлял всего около недели. Утят передали под присмотр в Самарский зоопарк. Там за ними будут ухаживать до становления на крыло.

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