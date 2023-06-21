В Самарской области вахтовикам предлагают самые большие зарплаты в Поволжье

Специалисты рассказали о зарплатах в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты зафиксировали рост спроса на вахтовых работников. Сотрудникам предлагают самые большие зарплаты в Поволжье.

По информации сервиса hh.ru, спрос на сотрудников увеличился почти в два раза за май и июнь. В пятерке регионов с самым значительным ростом: Московская область, Калининградская область, Архангельская область, Мурманская область и Москва. Специалисты отмечают, что в Поволжье объем вахтовых вакансий за последние два месяца вырос на 94% в сравнении с прошлым годом. Чаще всего вакансии открывают компании из сфер строительства, металлургии, тяжелого машиностроения, автомобильного бизнеса, нефти и газа, перевозки и логистики.

Самые высокие заработки обещают сотрудникам в Самарской области, Башкортостане и Оренбургской области. Диапазон зарплат в Самарской области от 104 тысяч до 160 тысяч рублей.