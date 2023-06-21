В Самарской области будут судить виновников хищения 870 млн рублей у 1786 человек

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре окончили расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств не менее 1786 человек. Общая сумма ущерба превысила 870 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Пострадали люди, которые разместили свои сбережения в КПК «Строительно-сберегательная касса», КПК «Строительная сберегательная касса», ПК «Пенсионная сберегательная касса».

Председателем КПК «Строительно-сберегательная касса» оказалась 43-летняя жительница Тольятти. Теперь перед судом предстанет она, а также ее 34-летняя заместительница и два родственника в возрасте 30 и 32 лет. Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу. Судом уже наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 55 миллионов рублей.

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