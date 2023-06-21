Самарская область вошла в топ регионов по ликвидации несанкционированных свалок

Самарская область попала в топ регионов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в рейтинг по наибольшему сокращению количества несанкционированных свалок. В стране за года их стало меньше на 17%.

По информации пресс-службы регионального оператора «ЭкоСтройРесурс», согласно статистике, в Самаре ликвидировали 62 свалки, в Сызрани – 46, в Жигулевске – 34, в Шигонском и Красноярском районах – 20 и 18 соответственно. Полностью ликвидировали свалки в Жигулевске, Октябрьске, в Борском и Сызранском районах. Сумма средств, затраченных на проведение работ, превысила 93 миллиона рублей. На первом месте рейтинга оказался Башкортостан, на втором - Челябинская область, на третьем - Пермский край. Самарская область заняла четвертое место.

Средства на проведение работ выделял региональный бюджет при софинансировании местными бюджетами. Обнаружением свалок занимаются сотрудники Росприроднадзора, Россельхознадзора и органы исполнительной власти.