В Самаре строят новый микрорайон с жильем экономкласса за ТЦ Metro

Под новые многоквартирные дома переменной этажности отведено почти 10 га.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре за торговым центром Metro, в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, началось строительство нового жилого комплекса «Кислород». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Работы ведет Самарский областной фонд жилья и ипотеки. На территории начнут строить квартиры в чистовой отделке, в которые сначала переселятся жильцы из аварийных домов и дети-сироты в рамках госпрограмм. Только после этого квартиры в других построенных домах поступят в свободную продажу.
В настоящий момент активно готовится инфраструктура микрорайона. На площадке распланированы участки под школу и поликлинику. Также на территории построят тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка, детские сады.
В первых двух строящихся домах уже возведено 5 и 6 этажей из 16. Под новые многоквартирные дома переменной этажности отведено почти 10 га. В следующем году будут построены дублер Московского шоссе и дорога до микрорайона. Всего в новом жилом комплексе проект предусматривает около 100 тысяч кв. метров жилья.
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