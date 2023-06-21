В Самаре строят новый микрорайон с жильем экономкласса за ТЦ Metro

Под новые многоквартирные дома переменной этажности отведено почти 10 га. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за торговым центром Metro, в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, началось строительство нового жилого комплекса «Кислород». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Работы ведет Самарский областной фонд жилья и ипотеки. На территории начнут строить квартиры в чистовой отделке, в которые сначала переселятся жильцы из аварийных домов и дети-сироты в рамках госпрограмм. Только после этого квартиры в других построенных домах поступят в свободную продажу.

В настоящий момент активно готовится инфраструктура микрорайона. На площадке распланированы участки под школу и поликлинику. Также на территории построят тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка, детские сады.

В первых двух строящихся домах уже возведено 5 и 6 этажей из 16. Под новые многоквартирные дома переменной этажности отведено почти 10 га. В следующем году будут построены дублер Московского шоссе и дорога до микрорайона. Всего в новом жилом комплексе проект предусматривает около 100 тысяч кв. метров жилья.

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