В Самаре ремонт улицы Офицерской вышел на завершающую стадию

В скором времени работы завершатся. Фото: мэрия

В Самаре продолжается ремонт улицы Офицерской. Работы вышли на завершающий этап.

По информации городской администрации, дорога по улице Офицерской годы была в ремонте. Специалисты продолжают приводить участок в нормативное состояние. В областной столице работы проводят на средства национального проекта «Безопасные качественный дороги». На данный момент ремонт выполнили на 98%. Помимо этого, на участке уложили около 4 тысяч кв.м. нового покрытия и обновили инженерные коммуникации.

Работы выполнили большими картами. Ремонт остается на контроле заказчика и общественности.