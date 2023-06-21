Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 13:48

В Самаре ремонт улицы Офицерской вышел на завершающую стадию

Полотно приводят в нормативное состояние
Алена ПРОВКИНА
В скором времени работы завершатся. Фото: мэрия

В скором времени работы завершатся. Фото: мэрия

В Самаре продолжается ремонт улицы Офицерской. Работы вышли на завершающий этап.

По информации городской администрации, дорога по улице Офицерской годы была в ремонте. Специалисты продолжают приводить участок в нормативное состояние. В областной столице работы проводят на средства национального проекта «Безопасные качественный дороги». На данный момент ремонт выполнили на 98%. Помимо этого, на участке уложили около 4 тысяч кв.м. нового покрытия и обновили инженерные коммуникации.

Работы выполнили большими картами. Ремонт остается на контроле заказчика и общественности.